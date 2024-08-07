Захарова: РФ призвала мир осудить атаки Киева в отношении ее территории

Россия призывает мировое сообщество решительно осудить преступления киевского режима против российского мирного населения, Запад закрывает глаза на злодеяния своих марионеток. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток. Все это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, уверенных, что любое злодеяние сойдет им с рук, - подчеркнула дипломат. - Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима".