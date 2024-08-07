Президент РФ Владимир Путин в конце совещания с кабмином попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для разговора. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, совещание было посвящено, в частности, ситуации в Курской области.

«Хорошо. Всем спасибо. Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста», — обратился к Мантурову Путин.

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Журналисты отметили, что Мантуров в своем выступлении на совещании предложил создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в связи с событиями.

Глава России поручил вице-премьеру координировать работу гражданских ведомств в Курской области.