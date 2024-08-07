Как Путин отреагировал на атаку ВСУ под Курском: заявления и решения

Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток прорыва государственной границы в Курской области. Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов в среду, 7 августа, доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе. В связи с этим глава государства сделал ряд важных заявлений и принял соответствующие решения.

Совещание с правительством

Владимир Путин 7 августа прибыл на совещание с членами правительства с заявлениями о событиях в Курской области. В Ново-Огареве было запланировано совещание, основная тема которого — развитие обрабатывающей промышленности. Однако российский лидер отметил, что начать мероприятие придется с обсуждения попыток Киева проникнуть в Курскую область.

Киев ведет неизбирательную стрельбу

По словам Путина, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, организовав вторжение в Курскую область. Он отметил, что Вооруженные силы Украины ведут «неизбирательную стрельбу» из разного оружия, включая ракетное, по гражданским зданиям, жилым домам и машинам скорой помощи.

Доклад силовых ведомств

Владимир Путин сообщил, что после совещания кабмина заслушает доклад силовых ведомств о событиях в Курской области. Доклад подготовили силовые ведомства, Министерство обороны РФ, генеральный штаб и ФСБ.

Поручения ведомствам по помощи гражданским

Президент России поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области. Также даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области, передает РИА Новости.