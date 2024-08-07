Путин назвал произошедшее в Курской области провокацией Киева
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Курской области провокацией Киева. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.
Он указал, что после совещания с правительством будет проводить встречу с руководителями силовых ведомств.
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«По итогам моего разговора с исполняющим губернатора Курской области даны поручения по ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», — добавил Путин.