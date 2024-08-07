Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Курской области провокацией Киева. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

Он указал, что после совещания с правительством будет проводить встречу с руководителями силовых ведомств.

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