Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с характеристики ситуации в Курской области, подчеркнув, что киевский режим предпринял вооруженную провокацию, атакуя гражданские сооружения.

"Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям", - дал оценку глава российского государства и верховный главнокомандующий.