Путин: Киев ведет в Курской области неизбирательную стрельбу по гражданским объектам
Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с характеристики ситуации в Курской области, подчеркнув, что киевский режим предпринял вооруженную провокацию, атакуя гражданские сооружения.
"Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям", - дал оценку глава российского государства и верховный главнокомандующий.