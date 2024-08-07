Владимир Зеленский отправил военных на «мясорубку» в Курской области, чтобы на этом фоне продлить мобилизацию граждан. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Газета.Ru

«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить (…) мобилизацию еще на три месяца», — объяснила она. Lenta.ru

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что потери украинской армии за сутки боевых действий в приграничных районах Курской области составили до 260 военнослужащих и 50 единиц бронетехники. В том числе ВСУ лишились семи танков. News.ru