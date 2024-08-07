Захарова прокомментировала поддержку Украиной террористов в Мали

Случай с поддержкой Украиной террористов, которые атаковали отряд Вооруженных сил правительства Мали и бойцов ЧВК «Вагнер», открывает глаза странам Глобального юга на настоящую суть Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 29 июля представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов публично заявил, что «повстанцы» получили от страны необходимую информацию «и не только», которая позволила провести «успешную военную операцию». Вместе с тем украинские СМИ опубликовали фотографию террористов с флагом Украины. Захарова не исключает, что она может быть фейковой, однако публикация важна «как политическое заявление».

Это вызвало реакцию среди властей африканских стран. 2 августа МИД Буркина-Фасо решительно осудил акт оправдания Киевом террора и призвал миролюбивые государства Африки раскритиковать эти действия. 3 августа МИД Сенегала заявил протест послу Украины Юрию Пивоварову, а 4 августа правительство Мали проинформировало о разрыве дипломатических отношений с Киевом из-за грубого нарушения Устава ООН о вмешательстве во внутренние дела суверенных государств. 5 августа украинский МИД попытался оправдаться. Ведомство заявило, что решение Мали «поспешно и недальновидно», а Киев отвергает обвинения в поддержке международного терроризма.

Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно говорила о том, что Киев исповедует терроризм в качестве государственной идеологии. Сейчас же об этом стали говорить власти других стран.

«Случай с Мали показателен тем, что открывает глаза странам Глобального юга на то, что на самом деле представляет из себя киевский режим», — написала представитель МИД РФ.

Дипломат также обратила внимание, что Владимир Зеленский не попытался оправдаться «боевыми действиями». Она назвала действия Киева «чистым варварским терроризмом» и «рафинированным бандитским злом» в стиле криминальных разборок. Украину же можно назвать «мафиозным государством».