Для беременных и водителей предложили ввести антиалкогольные пиктограммы

О вреде алкоголя и энергетиков хотят отдельно предупреждать детей, беременных и водителей. Об обсуждении в Госдуме новых требований в рамках «антиалкогольного пакета» рассказал 7 августа глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В соцсетях он пояснил, что речь идет о пиктограммах, нацеленных на конкретные категории граждан.

«Алкоголь и энергетики нужно маркировать. Дети, беременные, водители должны четко понимать, что употребление яда бесследно для них не пройдет», — заявил Нилов.

По его словам, работа в этом направлении продолжится в осеннюю сессию. Вместе с уже имеющимися законопроектами новые могут быть рассмотрены единым комплектом, пояснил он.

Так, в беседе с BRIEF он отметил, депутаты также обсуждают дополнительное требование к продаже энергетиков. Тару предлагают обязательно маркировать информацией о вреде этих напитков. При этом шрифт должен быть максимально заметным, подчеркнул парламентарий.

Напомним, в настоящий момент дорабатывается законопроект ЛДПР о запрете размещать спиртное в прикассовой зоне. В конце июля Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.

Парламентарии также готовят законопроект, по которому нарушителей правил торговли энергетиками будет ждать ответственность вплоть до уголовной.