России понятны мотивы, которые побудили власти Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Lenta.ru

«Нам понятны мотивы, побудившие малийские власти разорвать дипотношения с киевским режимом. Факт сотрудничества Киева с террористами нисколько не удивляет», — подчеркнула она. Захарова напомнила, что в официальном заявлении властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной говорится о связях Киева с международным терроризмом, на что неоднократно указывала Москва. Газета.Ru

Ранее в правительстве Мали охарактеризовали действия украинских властей как «неонацистские и злодейские», а также назвали Киев «союзником международного терроризма», который подрывает стремление к урегулированию ситуации и стабильности народа Украины. ТК «Звезда»