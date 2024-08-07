Решение вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис выбрать губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты говорит о пути саморазрушения Соединенных Штатов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«Если США предназначено исторической судьбой идти по пути саморазрушения, то этот тандем подходит для этого как нельзя лучше», - отметил он.

В США объяснили выбор Харрис кандидата на пост вице-президента

До этого сообщалось, что Харрис выбрала кандидатом на роль вице-президента губернатора Миннесоты Тима Уолца.