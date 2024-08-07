В МИД прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область является очередными террористическим актом со стороны Киева. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

© РИА Новости

«Речь идет об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирного населения, против гражданского населения», - заявила дипломат.

Число пострадавших в Курской области из-за атак ВСУ увеличилось

По словам Захаровой, правоохранительные органы России предпримут все необходимые меры для того, чтобы все это было правильно квалифицировано и дошло до суда, и «преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам».

Минобороны России 6 августа сообщило о том, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ситуация в приграничье остается напряженной, но «контролируемой», и все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.