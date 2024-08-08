В Мексике рассказали, смогут ли арестовать Путина в случае его визита

Мексиканские власти не смогут арестовать российского лидера Владимира Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС) в случае его визита в октябре на инаугурацию следующего президента республики Клаудии Шейнбаум. Об этом заявил глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Мы не можем сделать это, это не наше дело", - ответил он на вопрос журналистов о том, поступят ли власти Мексики в соответствии с ордером МУС в случае визита российского лидера в страну.

Лопес Обрадор подтвердил, что власти страны направили приглашения на инаугурацию Шейнбаум главам всех стран, с которыми у Мексики установлены дипотношения.

"Приглашаются все, и правительства решают, присутствовать или нет, это связано с дипломатической практикой Мексики", - заявил мексиканский лидер.

"Около года назад мы пригласили страны, которые мы всегда приглашаем, к участию в параде [в честь Дня независимости Мексики]. И приехали [военные] из России. Нам устроили грандиозный скандал, хотя присутствовали [военные] из России и других стран", - напомнил президент.