Включение сведений из всеобщей мировой истории в вузовский курс для неисторических специальностей перегружает его. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление главы Российского исторического общества (РИО), директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина.

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«Предлагаю рассмотреть вопрос об исключении из концепции дополнительных разделов по всеобщей истории», — сказал он на заседании экспертного совета при Минобрнауки.

По его мнению, более целесообразно разработать отдельный материал для тех направлений подготовки, где без знаний по всеобщей истории не обойтись: «для будущих политологов, регионоведов и юристов-международников».

6 августа Минобрнауки сообщило, что новый учебник по истории России для студентов всех направлений подготовки появится в вузах с 1 сентября. Базовый учебник дополнят отраслевые модули для студентов инженерных, медицинских, культурных, сельскохозяйственных и других направлений подготовки.

В 2023 году министр науки РФ Валерий Фальков сообщал, что утверждена концепция преподавания курса «История России» для неисторических специальностей в вузах.

Ранее Минобрнауки посоветовали включить данные о преступлениях Киева в учебники истории РФ.