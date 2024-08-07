В сети распространился дипфейк с врио главы российского региона

В сети появился дипфейк с врио главы Курской области Алексеем Смирновым, на котором он якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

© Александр Кряжев / РИА Новости

Ролик изначально стал распространяться в украинских каналах, а потом быстро разошелся по курским пабликам.

Врио губернатора Курской области заявил о напряженной ситуации на границе

На самом деле поста с таким текстом в заявление врио губернатора российского региона о том, что обстановка на границе сложная, с просьбой не поддаваться на провокации.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты попытались прорвать государственную границу России. Однако российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.