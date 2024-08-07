$85.16+0.2293.03-0.01
Почта

Путина пригласили на инаугурацию президента Мексики Клаудии Шейнбаум

Президента России Владимира Путина официально пригласили на инаугурацию нового главы Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает газета «Известия».

Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики
© РИА Новости

Церемония вступления в должность Шейнбаум состоится 1 октября в Мехико. В мексиканском посольстве в РФ отметили, что российский президент примет решение, будет ли он лично участвовать в церемонии или отправит в Мексику высокопоставленное должностное лицо, которое сделает это от его имени.

На выборах президента Мексики впервые победила женщина - Клаудия Шейнбаум

В российском дипломатическом представительстве в Мехико подтвердили, что приглашение на церемонию инаугурации президента поступило в Москву.

Издание подчеркнуло, что Мексика признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России.

Российские эксперты отметили, что решение пригласить Путина на инаугурацию Шейнбаум свидетельствует о продолжении Мексикой политики нейтралитета, в том числе и в отношении конфликта на Украине.

До этого МИД РФ выразил надежду на продолжение диалога с Мексикой при новом президенте.

Ранее Путин поздравил Шейнбаум с избранием президентом Мексики.

Политика
Владимир Путин