Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики

Президента России Владимира Путина официально пригласили на инаугурацию нового главы Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает газета «Известия».

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Церемония вступления в должность Шейнбаум состоится 1 октября в Мехико. В мексиканском посольстве в РФ отметили, что российский президент примет решение, будет ли он лично участвовать в церемонии или отправит в Мексику высокопоставленное должностное лицо, которое сделает это от его имени.

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В российском дипломатическом представительстве в Мехико подтвердили, что приглашение на церемонию инаугурации президента поступило в Москву.

Издание подчеркнуло, что Мексика признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России.

Российские эксперты отметили, что решение пригласить Путина на инаугурацию Шейнбаум свидетельствует о продолжении Мексикой политики нейтралитета, в том числе и в отношении конфликта на Украине.

До этого МИД РФ выразил надежду на продолжение диалога с Мексикой при новом президенте.

Ранее Путин поздравил Шейнбаум с избранием президентом Мексики.