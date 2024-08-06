Экс-советник Ельцина рассказал, что помогло Путину стать президентом

Реакция Владимира Путина на события на Северном Кавказе в конце 1990-х годов во многом предопределила успех его кампании перед выборами президента РФ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог, экс-советник Бориса Ельцина по политическим вопросам Сергей Станкевич. Тогда будущий российский лидер только возглавил правительство — это произошло на фоне вторжения чеченских боевиков в Дагестан, которые позже были разгромлены федеральным войсками.

Этот бандитский рейд в Дагестан удалось пресечь достаточно оперативно. Такое начало правления Путина во многом предопределило его успешную избирательную кампанию и переход в статус главы государства, — считает политолог.

Однако смена правительства была связана не только с событиями на Кавказе, сказал Станкевич. По его словам, Путин возглавил кабинет в момент, когда страна переживала экономический и социальный кризис.

Став главой правительства, Владимир Путин должен был выступить в роли своеобразной «пожарной команды» — нужно было погасить уже вспыхнувший огонь, и в первую очередь на Кавказе. Боевики бросили вызов федеральному правительству, и от реакции Москвы зависела ситуация во многих регионах, наблюдавших за ходом событий, — пояснил он.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров ранее заявил, что российские спецслужбы сегодня лучше предотвращают теракты, чем 20 лет назад. При этом он отметил, что ситуация на Северном Кавказе до сих пор неспокойная.