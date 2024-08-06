Развожаев уволил и.о. замглавы Севастополя

Исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов уволен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

При этом глава города заявил о недопустимости коррупции.

«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — подчеркнул Михаил Развожаев.

Ранее Сергей Резниченко, начальник Управления спорта Севастополя, сообщил, что уволил пресс-секретаря ведомства Анастасию Тарасову. Он добавил, что причиной для этого шага стала поездка сотрудницы в Париж.