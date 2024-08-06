Офис Владимира Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему помогают западные союзники. Об этом заявил сенатор Константин Долгов. Газета.Ru

«Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков (...), забывая о том, что Россия тоже способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», — высказался он. Lenta.ru

При этом, по словам Долгова, в РФ руководствуются другими принципами, не забывая о «границах дозволенного». Сенатор также обратился к странам Запада, предупредив, что из-за помощи Киеву в подобных провокациях они находятся в шаге от возможного конфликта с Россией. Деловая газета «Взгляд»