В Госдуме призвали к жесткому ответу на атаку Курской области

Границы России необходимо обезопасить от возможных прорывов Вооруженных сил Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что реакция РФ на атаку Курской области должна быть адекватно жесткой.

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Наша реакция должна быть адекватно жесткой. Мы должны обезопасить наших граждан, проживающих в Курской и Белгородской областях, куда пытаются прорваться националисты и террористы и нанести ущерб нашей национальной безопасности, — пояснил депутат.

Он призвал усилить границы войсками Минобороны РФ, а также в ближайшее время создать санитарную зону. По мнению парламентария, для этого необходимо применить все возможности, силы и средства, которые имеются у страны на данный момент.

Нам необходимо усиление границы войсками Минобороны и создание санитарной зоны в самое ближайшее время, чтобы не позволить ВСУ совершать прорывы в нашу сторону. Для этого нужно применить все возможности, силы и средства, которые у нас существуют на сегодняшний день, — заключил Водолацкий.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщил, что подразделения армии Украины попытались прорваться на территорию региона. По его словам, российские пограничники совместно с военнослужащими ВС РФ не допустили пересечения границы.