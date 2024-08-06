В МИД России назвали некорректными публикации СМИ о подготовке покушения на Путина

СМИ некорректно передали слова заместителя главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Рябкова о подготовке украинскими спецслужбами покушения на российского лидера Владимира Путина якобы на параде в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Lenta.ru

Такая информация появилась в СМИ накануне, однако конкретных цитат замминистра не приводилось. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на прямой вопрос о подготовки покушения Рябков не ответил утвердительно. Он лишь признал, что есть определенная увязка с такого рода событиями. Москва24

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал о попытках покушений на российского лидера. В ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил изданию Shot, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне. ТАСС