Начальник СК по ХМАО попал под горячую руку Бастрыкина

Начальник управления Следственного комитета по ХМАО Михаил Мокшин попал под горячую руку главы СКР Александра Бастрыкина. Председатель Следкома на оперативном совещании возмутился, что в некоторых территориях ухудшились показатели по борьбе с коррупцией. В список таких субъектов РФ вошла и Югра, став в нем единственным уральским регионом, сообщает официальный сайт ведомства.

«В отдельных территориальных подразделениях отмечается ослабление активности работы по противодействию преступлениям коррупционной направленности: затягиваются процессуальные сроки, уголовные дела прекращаются в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, возвращаются прокурорами и судом для производства дополнительного расследования и на доработку. Также отмечено, что ухудшилась работа по компенсации вреда, причиненного коррупционными деяниями», — указано в публикации.

В числе глав управлений СК указана фамилия Мокшина.

Бастрыкин заставил главного югорского следователя отчитаться по ВКС, и тот сообщил, что в ХМАО в суд не направлено ни одного уголовного дела в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом. Растет число уголовных дел, возвращенных на доработку.