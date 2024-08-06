Захарова оценила вероятность «большой войны» на Ближнем Востоке

Дальнейшая эскалация конфликта между Израилем и Ираном может привести к "большой войне", официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RTVI не исключила такого сценария.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра.

"Неоднократно предупреждали, что подобные провокационные шаги подводят Ближний Восток к новой опасной черте, чреваты дальнейшей деградацией военно-политической ситуации вплоть до большой войны. Вероятность такого драматичного сценария высока", - сказала Захарова.

По ее словам, все стороны конфликта заявляют о готовности к дальнейшему обмену "ударами возмездия" и продолжению противостояния.

"В связи с этим вновь подтверждаем нашу последовательную и принципиальную позицию в пользу необходимости отказа от любых действий, которые дополнительно подпитывают эскалацию", - дополнила она.

Дипломат отметила, что МИД РФ доводит свои оценки и соответствующие призывы до всех "заинтересованных игроков" по имеющимся двусторонним каналам и на различных международных площадках.