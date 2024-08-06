Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии

В МИД России во вторник, 6 августа, был вызван временный поверенный в делах Молдавии в РФ Александр Кетрару. Об этом пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

Дипломаты пояснили, что главе дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева.

«Кетрару вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа с.г. объявить «persona non grata» сотрудника Посольства России в Молдавии российская сторона объявляет «persona non grata» сотрудника Посольства Молдавии в России», — отметили в МИД.

Сенатор Андрей Клишас заявил ранее, что молдавские власти в непростой политической ситуации разыгрывают антироссийскую карту.

МИД РФ прокомментировал решение о высылке посла из Молдавии

Политик уточнил, что Кишинев переписывает историю в «нечистоплотной политической борьбе».