Джабаров ответил на слова Зеленского о завершении конфликта в 2024 году

В Совете Федерации РФ усомнились в словах Владимира Зеленского о том, что Украина уже в этом году будет готовить базу для окончания конфликта.

"Его мнения и оценки меняются с огромной скоростью, становятся противоположными. Он совершенно несамостоятельный политик", - отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, Зеленский сделал такое заявление, потому что "Украина начинает "сыпаться", западная помощь истощаться, а личный состав уменьшаться".

Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах с Россией

Владимир Джабаров убежден, что обусловливать мирный процесс будет Россия, тогда как Зеленскому нужно либо принять, либо отвергнуть предложение российской стороны.