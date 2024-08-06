Стала известна просьба Путина Ирану по Израилю

Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать в адрес Израиля в ответ на покушение на лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Исламской Республике.

Они отметили, что данное сообщение передал Хаменеи секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, который нанес визит в Тегеран.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что представители Ирана запросили во время визита Шойгу у России системы ПВО С-400 в рамках подготовки к возможному прямому столкновению с Израилем. Газета ссылается на иранских чиновников, знакомых с ходом военного планирования, которые сообщили, что Тегеран сделал соответствующий запрос Москве, а Россия уже якобы начала поставлять передовые радары и системы ПВО.

В Иране заявили о готовности нанести новый удар по Израилю, когда "созреют условия"

6 августа избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу заявил, что Тегеран намерен ответить Израилю на покушение на лидера ХАМАС.