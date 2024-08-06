Украинские власти могли трижды обеспечить стабильность в стране, но отказавшись в 2022 году от урегулирования ситуации обманули сами себя. Количество возможностей назвал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Lenta.ru

«Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали, каждый раз принимая решения по указке извне», — подчеркнул чиновник. Газета.Ru

По его словам, впервые такая возможность была упущена в феврале 2014 года, когда на Украине вместо исполнения подписанного соглашения об урегулировании внутриполитического кризиса «предпочли реализовать срежиссированный западниками сценарий государственного переворота». Вторая возможность появилась после подписания Минских соглашений, а третья — весной 2022 года в Стамбуле, рассказал Шойгу. RT на русском