Ориентированная на Запад политика властей Армении является путем в никуда, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru сенатор выразил мнение, что попытка переориентироваться на Европу и США — это очень близорукая политика. По его словам, у Еревана нет другого пути, кроме как иметь хорошие отношения с Москвой.

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Для Армении это путь в никуда. Руководство Армении решило обидеться на Россию, и это ничем не закончится. У Армении нет другого пути в своей внешней политике, кроме как иметь хорошие отношения с Россией. Попытка переориентироваться на Европу, на США — очень близорукая политика. Думаю, с уходом команды Пашиняна вновь произойдет поворот в сторону России и стран ОДКБ, — пояснил Цеков.

Он напомнил, что Армения нормально жила и развивалась, когда поддерживала хорошие отношения с Россией. По его мнению, те страны, которые сохраняют связи с Москвой, имеют большие возможности для развития и сохраняют свой суверенитет. Цеков уточнил, что руководство Армении тем временем пытается переложить все свои неудачи на Россию.

В частности Грузия, несмотря на противоречия, которые были, претензии к России, старается выстраивать нормальные отношения с Россией. У Армении тем более нет другого пути, — добавил сенатор.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее заявил, что в обеспокоенности Азербайджана сближением Армении с Евросоюзом и НАТО есть смысл. По его словам, наращивание военного присутствия Запада в регионе может привести к полномасштабной войне.