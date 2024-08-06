Путин встречается в Кремле с Чибисом

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Руководитель региона, где в сентябре предстоят губернаторские выборы, рассказывает главе государства о ситуации в области и своей работе.

Нынешняя встреча стала первым публичным очным контактом один на один между Путиным и Чибисом с момента ранения мурманского губернатора в начале апреля. Житель Апатитов тогда с ножом напал на главу региона вечером после его встречи с горожанами. Злоумышленник назвал свой поступок спонтанным и извинился перед губернатором.

Путин справлялся о состоянии Чибиса и провел с ним встречу по видеосвязи, едва губернатор вышел на работу 18 апреля. Кроме того, глава Мурманской области был на нескольких мероприятиях с участием президента - съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в конце апреля и заседании совета по нацпроектам и комиссий Госсовета в мае.