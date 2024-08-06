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Президент Ирана поделился с Шойгу планами мести Израилю

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с секретарем Совета безопасности России и экс-главой Минобороны Сергеем Шойгу рассказал, что Тегеран обязательно ответит Израилю на убийство Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС. Свободная пресса

«Израиль определенно получит ответ за свои преступления и наглость», — заявил Пезешкиан. Его слова передает Financial Times. Ura.Ru

До этого министерство иностранных дел Ирана заявило, что именно Израиль виновен в гибели Хании. Внешнеполитическое ведомство назвало инцидент терактом и нарушением Устава Организации Объединенных Наций (ООН). Газета.Ru

Президент Ирана поделился с Шойгу планами мести Израилю
© РИА Новости
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