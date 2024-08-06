Захарова рассказала об инфантильности японских властей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что японские власти забыли настоящие причины трагедии Хиросимы и Нагасаки. По ее словам, сейчас политика премьер-министра Японии Фумио Кисиды ориентирована на США, передает «Ридус».

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Удивительно, что несмотря на подобный, если сказать мягко, инфантилизм, не позволяющий Токио реализовывать национально ориентированный курс, японские власти искренне полагают для себя возможным претендовать на постоянное место в СБ ООН в ходе реформы этой структуры, — объяснила Захарова.



Она отметила, что теперь по официальной версии властей Японии это были не бомбардировки США, а просто бомбы, летящие с неба.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не упомянул США как виновников трагедии в городе. При этом он указал на разрушительные последствия этого исторического события.

До этого Захарова обратила внимание на то, что новые подробности о расследовании покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа стали не просто интригующими, а сенсационными. Так дипломат прокомментировала данные из переписки полиции в Пенсильвании, где в экс-главу Белого дома стреляли.