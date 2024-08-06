Захарова рассказала об инфантильности японских властей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в беседе с «Ридусом», что японские власти забыли настоящие причины трагедии Хиросимы и Нагасаки. По ее словам, сейчас политика министерства премьер-министра Японии Фумио Кисида ориентирована на США.

Удивительно, что несмотря на подобный, если сказать мягко, инфантилизм, не позволяющий Токио реализовывать национально ориентированный курс, японские власти искренне полагают для себя возможным претендовать на постоянное место в СБ ООН в ходе реформы этой структуры, — объяснила Захарова.



Премьер Японии Кисида заявил, что Россия угрожает ядерным оружием

Она отметила, что теперь по официальной версии властей Японии это были не бомбардировки США, а просто бомбы, летящие с неба.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не упомянул США как виновников трагедии в городе. При этом он указал на разрушительные последствия этого исторического события.

До этого Мария Захарова обратила внимание на то, что новые подробности о расследовании покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа стали не просто интригующими, а сенсационными. Так дипломат прокомментировала данные из переписки полиции в Пенсильвании, где в экс-главу Белого дома стреляли.