Володин предупредил о последствиях действий США и ЕС на Украине

США и ЕС поставками оружия Украине могут привести мир к трагическим последствиям. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий напомнил, что 79 лет США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму, а через несколько дней та же участь постигла Нагасаки, и «никакой военной необходимости в этом не было».

«С тех пор методы США не меняются. Они превратили Украину в плацдарм для войны с нашей страной. Расширяют инфраструктуру НАТО в регионах Азии против Китая. Наносят со своими союзниками ракетные удары по мирным городам Ирана. Разжигают новые конфликты и подогревают старые», - констатировал Вячеслав Володин.



Володин назвал виновников провалов Байдена и Макрона

Володин также заметил, что Вашингтон и Брюссель угрожают безопасности России, поставляя самолеты и ракеты Украине.

«Парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям», - заявил он.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке экспедиционного корпуса на Украину. Он уточнил, что французы могут отправиться на помощь ВСУ, если российские военные прорвут линию обороны, а Киев запросит помощь.

При этом президентом США Джо Байденом было одобрено использование вооружений для ударов по территории России. По данным СМИ, в рамках директивы, подписанной американским лидером, допускается применение оружия для нанесения ударов по российским силам, которые атакуют или готовятся к атаке.