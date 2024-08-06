Премьер Японии Кисида не стал называть виновных в ядерном ударе по Хиросиме

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки процитировал первого президента Советского Союза Михаила Горбачева. Он напомнил, что экс-глава государства призывал к миру и стремлению прекратить гонку вооружений. Его речь опубликована на сайте мэрии Хиросимы.

В 1989 году, когда возросли движения за демократию, была разрушена Берлинская стена — символ холодной войны Востока и Запада. Экс-президент Горбачев однажды сказал так: «Нам нужен мир, мы должны стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, искоренить ядерное оружие, а региональные конфликты решать политическим путем», — сказал Мацуи.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не упомянул США как виновников трагедии в городе. При этом он указал на разрушительные последствия этого исторического события. Япония как единственная страна, столкнувшаяся с ядерным оружием, обязана прилагать все усилия для обеспечения мирного существования других государств без подобной угрозы, добавил премьер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время слушаний в сенате пришли к выводу, что атомная бомбардировка японских городов стала завершением Второй мировой войны. Таким образом они оправдали сброс боеголовок на Хиросиму и Нагасаки.