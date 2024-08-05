МИД заявил о подготовке спецслужбами Украины покушения на Путина

Украинские спецслужбы планировали атаку на президента России Владимира Путина и главу Минобороны РФ Андрея Белоусова на параде в Петербурге на День Военно-морского флота. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

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Он отметил, что за несколько дней до парада Белоусов провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в котором призвал американского коллегу убедить Киев отказаться от своих намерений.

Минобороны после слов Путина решилось на перемены

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на роль Великобритании в украинском покушении на Путина.