Посольство РФ в Нигерии прокомментировало "российский след" в протестах

Российское посольство в Абудже заявило, что РФ не вмешивается во внутренние дела Нигерии, комментируя сообщения в нигерийских СМИ о российских флагах, замеченных в руках у протестующих в северных штатах страны на границе с Нигером.

"Посольство отметило сообщения в нигерийских СМИ и распространение видео и изображений в цифровых СМИ, на которых запечатлены протестующие в северных штатах страны, несущие российские флаги и скандирующие лозунги в адрес президента России Владимира Путина. Правительство Российской Федерации, а также любые российские должностные лица не участвуют в этих действиях и никак не координируют их", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.



В посольстве подчеркнули, что Россия не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, включая Нигерию.

"Эти намерения некоторых протестующих размахивать российскими флагами являются личным выбором отдельных лиц и не отражают никакой официальной позиции или политики правительства России в этом вопросе. Мы уважаем нигерийскую демократию и считаем, что мирные демонстрации в соответствии с нигерийским законодательством являются проявлением демократии. Однако, если эти события приведут к каким-либо нарушениям или актам насилия, мы строго осуждаем их", - добавили в дипмиссии.



Волнения продолжаются в Нигерии с 1 августа, их участники требуют от властей предпринять решительные меры перед лицом надвигающегося голода, ускорившейся инфляции, резкого удорожания продовольствия. Президент Бола Тинубу накануне призвал протестующих к диалогу, пообещав нормализовать обстановку в экономике. Однако больше манифестантов посчитали его доводы неубедительными и заявили о решимости продолжать борьбу. Их поддержали бывший вице-президент Нигерии Атику Абубакар, лауреат Нобелевской премии по литературе Воле Шойинка, Народно-демократическая партия, Конгресс профсоюзов Нигерии.

Россия нанесла удар в Африке по военному престижу США

Нынешние протесты нередко выливаются в нападения на полицию и в погромы магазинов. Оппозиция обвиняет полицию в применении боевого оружия против манифестантов. Полиция отвергает эти обвинения и говорит лишь о примерно тысяче задержанных за участие в беспорядках.

Избранный в мае 2023 года Тинубу приступил к реализации программы экономических реформ, в частности, была отменена субсидия на топливо, что привело к резкому росту цен и падению курса найры. Цена на бензин утроилась, а продукты подорожали в среднем на 40 %. Профсоюзы дважды проводили акции протеста, но добились повышения минимальной заработной платы лишь до эквивалента $50 в месяц.