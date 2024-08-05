МИД: Россия рассчитывает на скорую стабилизацию ситуации в Бангладеш

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва рассчитывает на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в Бангладеш в конституционное русло.

Текст заявления приводится на сайте ведомства.

«В Москве исходят из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, вместе с тем рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло», — говорится в сообщении.



Кроме того, МИД уточняет, что в ходе беспорядков в Бангладеш российские граждане не пострадали.

Ранее сообщалось, что ушедшая на фоне массовых беспорядков в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина запросила убежища в Великобритании.