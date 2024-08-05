Политолог раскрыл, как Россия поможет Ирану справиться с агрессией Израиля

Россия может помочь Ирану справиться с агрессией Израиля, обеспечив дополнительную морскую защиту, предположил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru политолог отметил, что нападения на иранские судна совершаются постоянно.

Я думаю, речь может идти о том, что не просто Россия, но и Китай приняли участие в морской защите Ирана на судоходных путях. Постоянно идут нападения на иранские суда. Там очень неспокойная обстановка. Также никуда не уйдет вопрос защиты Сирии, где Россия действует совместно с Ираном, — пояснил эксперт.



Перенджиев отметил, что, если говорить о практических задачах, Россия и Иран могут выйти на вопросы военно-морского взаимодействия. Он напомнил, что РФ уже сотрудничает с Китаем относительно защиты Северного морского пути. Политолог добавил, что в Красном море были проведены трехсторонние морские учения между Россией, КНР и Ираном.

В Средиземном море США развернули полномасштабные военно-морские силы, и это тоже является угрозой Ирану и Сирии. Россия, Китай и Иран должны выстроить систему противодействия США в Средиземном море, — заключил Перенджиев.



Член парламента Ирана Мохаммад Касим Османи ранее пригрозил ликвидировать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Парламентарий отметил, что надеется на повторение массированного удара ракетами и беспилотниками по Израилю, который был нанесен 13 апреля.