Российский посол в США оценил возможность нового обмена заключенными

Точка в работе по обмену заключенными между РФ и США не поставлена, но пока невозможно сказать, будут ли новые подобные сделки за оставшиеся полгода пребывания у власти президента Джо Байдена. Об этом заявил в интервью ТАСС российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Ранее при посредничестве Турции был совершен масштабный обмен заключенными, которые находились в тюрьмах нескольких стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. В ФСБ сообщили, что в Россию в результате обмена удалось вернуть восемь граждан, в том числе Вадима Красикова, осужденного в Германии на пожизненное заключение за убийство чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.

При этом Россия передала ряд граждан США, Великобритании и Германии, в том числе и осужденных за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана.

По словам посла России Анатолия Антонова, точка не поставлена и работа по вызволению россиян из американских тюрем продолжается.

«Я не могу вам сегодня сказать, возможно ли достижение какого-то прорывного результата до окончания срока полномочий нынешнего президента. С моей стороны это было бы неправильно, некорректно и, самое главное, непрофессионально. Эта работа, мы неоднократно говорили, требует действительно тишины», - заметил он.



При этом Антонов подчеркнул, что работе по обмену заключенными мешает антироссийский курс нынешней администрации и общая нацеленность американских элит на нанесение ущерба России.

«И что я хочу сказать, независимо от того, какая администрация будет у власти, я думаю, что у этого курса, антироссийского курса, у него очень мало шансов измениться», - констатировал дипломат.



Напомним, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступил с критикой в адрес обмена заключенными, однако объектом его недовольства стали действия Белого дома. При этом он подчеркнул, что Россия провела «отличную» для себя сделку.