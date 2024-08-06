Второй за сутки крымский министр ушел в отставку

Министр транспорта Республики Крым ушел в отставку. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Николай Лукашенко стал вторым за сутки министром, который покинул свой пост.

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«Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти», — написал Аксенов уточнив, что крымский чиновник решил покинуть пост по собственному желанию.



Днем в понедельник, 5 августа, глава Крыма сообщил об отставке руководителя республиканского МЧС Сергея Садаклиева. Такое решение министр принял после разговора с главой Крыма.

1 июля Аксенов сообщил, что Глава Керчи Святослав Брусаков покидает свой пост. По словам руководителя региона, Брусаков принял решение об отставке самостоятельно. До этого, 26 июня, глава крымского города Саки Александр Овдиенко покинул свой пост.