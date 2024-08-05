Захарова оценила сенсационные подробности в деле о покушении на Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала расследование The New York Times о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. В своем Telegram-канале она призвала американские спецслужбы залатать «дыры в безопасности» людьми, которые таскаются за российскими дипломатами в «тщетной попытке склонить к взаимодействию».

Журналисты NYT получили доступ к переписке полиции штата и выяснили, что более чем за полтора часа до выстрелов правоохранители пересылали друг другу фотографии стрелка Томаса Мэтью Крукса. Он в это время ходил по территории комплекса и выверял расстояние с помощью оптического дальномера. Кроме того, здание, с которого стрелял молодой человек, накануне исключили из охраняемого периметра.

Песков рассказал, как Путин отреагировал на стрельбу в Трампа

Захарова обратила внимание, что Секретная служба США, руководство которой было назначено Джо Байденом, исключила здание из охраняемой территории. Кроме того, она отказалась от запрошенной встречи с местной полицией, которая заподозрила Крукса накануне покушения.

«Может, американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности? Хотя бы первых лиц политической арены США», — написала представитель МИД РФ.



Захарова также отметила, что между собой полицейские называют Секретную службу SS, от сокращения Secret Service. Однако на фоне остального «это уже выглядит как милый маразм», добавила она.

«Всюду лезут, во все вмешиваются, провозглашают себя исключительными и лучшими — а на поверку один сплошной мыльный пузырь, внутри которого ложь и вранье», — заключила дипломат.



Напомним, что покушение на Трампа произошло во время предвыборного митинга 13 июля. Крукс открыл огонь из винтовки по политику, убив одного участника митинга и серьезно ранив еще одного человека. Самому экс-президенту повезло — за несколько секунд до выстрела он повернул голову, и пуля задела только его ухо. Стрелка ликвидировали.