Посол РФ в Вашингтоне назвал число россиян в тюрьмах США

В настоящее время в американских тюрьмах содержатся 62 гражданина России. Об этом в интервью ТАСС заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«62 человека. Россиян, которых похитили в третьих странах и вывезли на территорию США», — заявил дипломат в ответ на вопрос о числе сограждан, пребывающих в американских тюрьмах.



По его словам, россиян «склоняют к признанию своей вины, к сотрудничеству с ФБР», предлагая уменьшить тюремный срок в обмен на сделку.

2 августа в пресс-службе посольства России в Вашингтоне написали, что в американских тюрьмах остаются еще десятки россиян, Москва продолжит работать над их освобождением.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.