В РФ отреагировали на одобрение Западом ударов ракетами США по Белгороду

Сообщения о том, что союзники Киева дало добро на удары западным оружием по Белгороду надо проверить, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, которые приводит Lenta.ru, если такое решение действительно было принято, то это потребует «жесткого практичного ответа».

Если такое разрешение было дано, оно потребует жесткого практичного ответа с нашей стороны, это очевидно. Но это надо проверять, потому что верить на слово нельзя, все нуждается в проверке, — сказал он.



Ранее представитель группировки Вооруженных сил Украины «Харьков» Виталий Саранцев заявил, что Запад разрешил ВСУ бить по Белгороду американскими ракетами. По его словам, разрешения на атаки вглубь территории России у Украины нет. Отмечается, что войска Украины уже начали применять американские ракеты для атак по целям на российской территории.

Тем временем, ВСУ ударили ударили по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате атаки были ранены пять человек, из них трое — жители села Нежеголь, там зафиксированы прилеты беспилотников.

До этого Гладков сообщил, что украинские военные 11 раз обстреляли территорию Белгородской области в течение воскресенья, 4 августа. В результате пострадали пять мирных жителей, один человек погиб.