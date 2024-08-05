Путин обозначил главный приоритет для работы парламента осенью

Важнейшим приоритетом для парламента в осеннюю сессию станут развитие армии РФ и поддержка бойцов на спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. ТАСС

«Один из важнейших приоритетов — стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, <…> поддержка наших ребят на линиях фронта, на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин во время встречи с главами Совфеда и Госдумы. Ura.Ru

Ранее Путин заверил, что государство будет делать все для поддержки вернувшихся со спецоперации военнослужащих. Он заявил, что рассчитывает на достижение российскими бойцами успеха в гражданской жизни. Lenta.ru