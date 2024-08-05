Путин назвал женщин самыми лучшими психологами

Президент России Владимир Путин заявил, что женщины являются лучшими специалистами-психологами, говорится в видео, которое представил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Глава государства так оценил предложение оказывать психологическую помощь бойцам СВО в рамках реабилитации вместе с супругами.

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Это самые лучшие специалисты-психологи, — с улыбкой отметил Путин.



Предложение поступило от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Глава верхней палаты парламента оценила ситуацию в санатории Минобороны РФ, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции. По словам Матвиенко, бойцам все нравится. Однако они говорят, что им нужна не только медицинская и физическая реабилитация, но и психологическая. Участники СВО просят, чтобы жены с ними могли отдыхать в санатории.

Это точно, — ответила Путину председатель Совфеда.



Ранее Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Глава государства отметил, что семьям участников СВО на Украине необходимо оказывать поддержку на постоянной основе. Также президент поблагодарил губернатора за работу в этом направлении на территории региона.