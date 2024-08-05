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Путин обозначил главный приоритет для работы парламента осенью

Важнейшим приоритетом для парламента в осеннюю сессию станут развитие армии РФ и поддержка бойцов на спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин обозначил главный приоритет для работы парламента осенью
© РИА Новости
«Один из важнейших приоритетов — стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, <…> поддержка наших ребят на линиях фронта, на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин во время встречи с главами Совфеда и Госдумы.

Трансляция шла на канале «Россия-24».