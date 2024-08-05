Путин встретился с Володиным и Матвиенко

Президент России Владимир Путин встретился со спикерами Государственной думы (ГД) и Совета Федерации (СФ) Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Российский лидер заслушал доклады Матвиенко и Володина о работе верхней и нижней палат российского парламента в весеннюю сессию и прокомментировал деятельность депутатов и сенаторов.

«Вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с Правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности», — заявил глава государства. Проделанную СФ и ГД работу Путин назвал ответственной и большой.



Сообщается, что в весеннюю сессию сенаторы и депутаты приняли 331 закон.

За прошедшую сессию Совфед одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, о передаче данных россиян в военкоматы, о праве командиров частей арестовывать участников СВО, закон о запрете иноагентам участвовать в российских выборах и другие инициативы.