России необходимо поддерживать обе стороны конфликта, развернувшегося в Великобритании, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. По его словам, развал королевства был бы отличным решением для Москвы.

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Нам следует поддерживать сейчас обе стороны конфликта, потому что развал Великобритании для России — отличное решение, пусть там бушует гражданская война, пока мы без их вмешательства разберемся со своими проблемами, — считает Журавлев.



Практика показывает, что само устройство власти в Британии совершенно не предполагает защиты собственных граждан, продолжил депутат. Он обратил внимание, что местные власти занимаются чем угодно, кроме внутренних проблем. По мнению Журавлева, ни один из предыдущих британских премьеров не был «ни на каплю» озабочен происходящим в стране.

Им просто было некогда — боролись с Россией изо всех сил. Почему же Кир Стармер должен делать что-то другое? Он уже успел пообниматься с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и пообещать ему золотые горы, хотя в британском бюджете огромная дыра, и нечем платить пенсии и зарплаты госслужащим, — заключил он.



Ранее власти Великобритании созвали чрезвычайный правительственный комитет COBRA на фоне проходящих в стране антииммигрантских протестов и беспорядков. По информации телеканала Sky News, заседание намечено на понедельник, 5 августа.