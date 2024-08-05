В Госдуме возмутились воровству при оздоровлении Волги

Информация о воровстве денег, выделенных на очистку Волги, принята к сведению, сообщил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Михайлов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Жанна Рябцева, которая рассказала о хищениях, также состоит в комитете и занимается данным вопросом. По его словам, у каждой проблемы «есть фамилия, имя и отчество».

Насколько я понимаю, на сегодняшний момент данная информация просто принята к сведению. Потому что о конкретных действиях, направленных на решение каким-то образом этой ситуации, мне неизвестно. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество, кто конкретно ответственен за каждый из этих объектов. Если они не введены, федеральные деньги потрачены, значит, кто-то должен понести ответственность, — пояснил Михайлов.



По словам депутата, Рябцева выезжала на все эти объекты, которые должны быть построены в рамках программы «Оздоровление Волги». Он уточнил, что во время поездок выяснилось о больших проблемах и со строительством, и со сроками введения очистных сооружений в эксплуатацию. Парламентарий отметил, что фактически все провалено.

Он добавил, что были потрачены федеральные деньги, речь идет об очень больших суммах, но никакого эффекта нет. По мнению Михайлова, должна быть соответствующая реакция, оформленная с учетом УК РФ.

На мой взгляд, эта история должна заканчиваться именно так. Я понимаю, что к сведению можно принять что угодно. Но мне неизвестно о дальнейшем плане работы с данной ситуацией, не могу ничего пояснить по этому поводу, — заключил парламентарий.



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