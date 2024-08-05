Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делать скульптуру президенту США Джо Байдену можно только из обломков поставляемого на Украину западного оружия. Об этом сообщает «Звезда».

Ранее бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что портрет американского лидера следует добавить на гору-мемориал Рашмор, где изображены четыре президента США: Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн. По ее мнению, Байден заслуживает места рядом с ними, поскольку является «последовательным» президентом.

Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

«Если и делать ему скульптуру, то из обломков поставляемого на Украину западного оружия, уничтоженного российскими вооруженными силами», — прокомментировала эту идею Захарова.



Ранее дипломат прокомментировала заявление Байдена о создании рабочих мест в США во время его президентства. Она отметила, что их появления удалось добиться ценой жизни украинцев. Захарова подчеркнула, что это актуально не только для Украины, но и для других стран.