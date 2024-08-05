В Госдуме связали прибытие F-16 на Украину с потерей Зеленским ориентации

Прибытие на Украину американских самолетов F-16 знаменует собой новый виток противостояния России с Западом. Об этом заявил депутат Государственной думы, член комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрий Белик, его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам Белика, F-16 является серьезным противником, и их не стоит сбрасывать со счетов. Однако, как отметил парламентарий, для украинского президента Владимира Зеленского фактор F-16 является слишком значимым — его реакцию на новое оружие депутат связал с потерей ориентации.

«Поставка F-16 настолько вскружила голову Зеленскому, что он потерял ориентацию в военно-политическом пространстве. (...) Мы принимаем удар на себя, делам выводы и наносим контратаку. А Зеленский, похоже, так и останется летать в облаках, когда рухнут на землю все F-16», — заявил Белик.



Депутат добавил, что Россия преодолеет и этот рубеж противостояния.

Ранее американский политолог Марк Слебода призвал Вооруженные силы Украины не надеяться, что переданные им США истребители F-16 значительно изменят ситуацию на передовой, указав на то, что данный вид авиации значительно устарел.